– Det er en Vestfold-fiendtlig regjering, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) til NRK.

Vestfold er ifølge Stordalen det eneste fylket i Norge som ikke får bevilget penger til å utvikle jernbane eller veier i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2025-2036, som skal behandles av Stortinget i juni.

Det til tross for at regjeringen har satt av 366,3 milliarder kroner til nye veiprosjekter og 95,4 milliarder kroner til nye jernbaneprosjekter de kommende årene.

Stordalen sier til rikskringkasteren at han er spesielt skuffet over at et krysningsspor mellom Tønsberg og Larvik, som mange vestfoldinger har håpet på i flere år, ikke blir noe av med det første.

Han mener Vestfold-politikerne som har sitt parti i regjering ikke har presset på nok, noe stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp) er uenig i.

– Vi nådde ikke fram denne gangen, men at vi ikke har jobbet for det, vil jeg ikke ha på meg, sier Kleveland, som selv pendler mellom Holmestrand og Oslo.

Hun medgir imidlertid at også hun er skuffet over regjeringens NTP-forslag, og at lover å fortsette å kjempe for dobbeltspor langs hele strekningen.