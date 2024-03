Flyplassen, som ligger like sørvest for Amsterdam, hadde i fjor over 60 millioner reisende og er blant verdens aller mest trafikkerte flyplasser.

Støy fra flytrafikken har vært et vedvarende problem og en mangeårig debatt i Nederland. Nå har en gruppe beboere som bor i nærheten av flyplassen, gått sammen for å ta saken til retten.

Domstolen kom onsdag med sin kjennelse i saken. De konkluderer med at nederlandske myndigheter ikke har funnet den rette balansen mellom å ivareta flyplassens økonomiske interesser og ta hensyn til ulempene støyen medfører for folk bosatt i området.

Retten understreker at de ikke kan pålegge regjeringen direkte å kutte ned på selve flytrafikken, men ber regjeringen sørge for å ivareta naboenes interesser når beslutninger rundt flyplassen skal tas. De ber også regjeringen gi beboere en bedre rettslig posisjon til å ta opp kampen mot støy fra flyplassen.

Flyplassen har anslått at de har en kapasitet på over 483.000 flyvninger i løpet av 2024. I fjor forsøkte regjeringen å få ned tallet til 450.000 flyvninger, mens en organisasjon på vegne av nær 200.000 berørte naboer i området ønsker at taket bør ligge på 400.000 årlige flyvninger.