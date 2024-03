Fem måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget del. Aktors påstand var fire års fengsel, melder Bergens Tidende.

Mannen må også betale til sammen 170.000 kroner i oppreisning til de to mennene han er dømt for å ha brukt kniv mot i april og i september i fjor.

Den ene mannen ble innlagt på sykehus i tre dager etter hendelsen og har fortalt om store psykiske belastninger, smerter, søvnproblemer og utrygghet.

Mannen er tidligere straffet for volds- og narkotikaovertredelser. Voldslovbruddene skjedde i 2019 og 2022, og retten skriver i dommen at det gir en «ikke ubetydelig straffeskjerpelse».

36-åringen nektet straffskyld. Han ville ha frifinnelse for knivsakene og ønsket ellers mildest mulig straff for et tredje forhold i tiltalen: at han i fjor sommer skal ha spyttet på betjenter i Bergen fengsel i forbindelse med overføring til en annen avdeling.