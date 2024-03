Et Boeing 787 Dreamliner-fly fra chilenske Latam Airlines mistet brått høyde på en flyging mellom Sydney og Auckland mandag.

Det kraftige fallet ble trolig utløste av at et besetningsmedlem hadde kommet borti en knapp på pilotens sete i forbindelse med matservering i cockpiten. Det førte til at en motorisert funksjon i setet dyttet piloten inn i kontrollspakene slik at flyets nese begynte å vende nedover, skriver Wall Street Journal.

Om lag 50 personer ble skadd da flyet falt ukontrollert gjennom luften. Passasjerer ble kastet ut av setene sine, og flere traff taket i flykabinen.

– Alle startet å skrike og gråte. Folk ble slynget ut av setene, og blod strømmet fra ansiktet til folk, sier australske Allie Addison, som var en av de 263 passasjerene om bord.

Knappen som besetningsmedlemmet kom borti, er plassert på baksiden av setet. Ifølge den foreløpige granskingen er knappen vanligvis skjult med et deksel og det er ikke meningen at knappen skal kunne brukes når en pilot sitter i setet.

I et notat anbefaler Boeing at flyselskaper som benytter denne 787-modellen, undersøker setene i cockpiten for å avdekke eventuelle løse deksler over knappene, og Boeing ber dem lære besetningen om hvordan setets motor kan frakobles.

Boeing vurderer nå å føye til disse opplysningene i en oppdatering til flymanualene.