Onsdag deltok statsrådene på et møte i regi av Nordisk ministerråd i Stockholm om barne- og ungdomskriminalitet.

Representanter fra sosialtjenesten og politiet presenterte resultater fra programmene «Gruppevoldsintervensjon» og «Stopp skjutingen» i Malmö. Kriminelle grupper får advarsel om at vold som utøves av én i nettverket, kan føre til reaksjoner og politioppfølging mot alle.

– Sverige har hatt suksess med å jobbe strategisk mot voldelige nettverk med kollektive sanksjoner mot organiserte kriminelle. Antall skytinger og dødsfall i Malmö er redusert kraftig etter at tiltaket ble tatt i bruk. Dette er en interessant måte å jobbe på. Vi må se om kollektiv sanksjonering kan brukes også i Norge, sier Mehl i en pressemelding.

Toppe forteller at det er tydelig at narkotika er tett koblet til ungdomskriminaliteten i både Sverige og andre nordiske land.

– Vi vil ha flere konkrete tiltak helt ned på lokalt nivå. For eksempel «lommepengejobber», som danske kommuner har plikt til å tilby ungdommer som står i fare for å begå kriminalitet. Da får de et reelt alternativt til å for eksempel gjøre et innbrudd eller selge narkotika, sier Toppe.