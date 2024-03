– Å bygge flere rimelige studentboliger er ett av viktigste grepene vi tar for å gi studenter bedre økonomi og et trygt sted å bo. Målet vårt på sikt er å bygge 3000 nye boliger i året. Da må vi få opp byggetempoet, og det tar vi flere grep for å få til, sier høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Totalt skal det fordeles 656,6 millioner kroner. Mest penger går til Studentsamskipnaden i Oslo som får 201,5 millioner kroner til 480 nye hybelleiligheter på Nordberg.

– Leieprisene i Oslo fortsetter å øke kraftig. Derfor vil vi bygge ut boligtilbudet til studentene i og rundt hovedstaden, slik at færre trenger å leie bolig på det private leiemarkedet, sier Hoel.