Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at antall ubehandlede saker er betraktelig lavere enn det det var bare ett år siden, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Blant annet leverer Kreftregisteret i all hovedsak ut data i samsvar med fristene i helseregisterloven på mellom 30 og 60 dager. Det samme gjelder utlevering av data fra smittevernregistrene.

Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister har fortsatt utfordringer, men trenden er positiv, står det i meldingen.

– Redusert tid for saksbehandling er et viktig virkemiddel for å øke bruken og nytten av helsedata. Det har over tid vært en utfordring at de lovfestede fristene ikke har blitt holdt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Særlig har det vært en nedgang saksbehandlingstiden ved Legemiddelregisteret, men også i medisinsk fødselsregister, dødsårsaksregisteret, hjerte og karregisteret, og abortregisteret.

FHI har fått i oppdrag å få ned saksbehandlingstiden og rapportere til departementet en gang i kvartalet.