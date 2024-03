Uttalelsen til Dagens Næringsliv kommer etter at han har vært i et lengre avhør med Økokrim.

Lier-Hansen har status som siktet for grov økonomisk utroskap. Han sier han kan ha gjort noe ulovlig.

– Jeg ser ikke bort fra det. Det ligger i kortene at det er ting som bør undersøkes, sier han til avisen.

Han sier han synes det er godt at saken er der den er. Den havnet på Økokrims bord etter avsløringer om et stort antall jaktturer og bruk av sjøfly til jaktbua Dargesjå, som Norsk Industri betalte leien for.

Den tidligere Norsk Industri-toppen innrømmer kritikkverdige forhold, men vil ikke erkjenne straffskyld.

– Vi er ikke der nå. Politiets undersøkelser vil utkrystallisere hva som skjer videre. Jeg har aldri vært bastant. Jeg er en person som ikke har problemer med å erkjenne at jeg har gjort noe kritikkverdig. Jeg vil ikke konkludere før Økokrim er ferdig med sine undersøkelser, sier Lier-Hansen.