På overgrepsmottaket samler de inn bevis og tilbyr gratis rettshjelp. Likevel faller andelen som anmelder, skriver Klassekampen.

I 2008 anmeldte omtrent 70 prosent av pasientene som oppsøkte mottaket. I 2023 hadde mottaket 93 pasienter, men bare 25 prosent anmeldte, forteller Ann Helen Lomsdalen, leder for overgrepsmottaket, til avisen.

De siste årene har mottaket hatt i underkant av hundre pasienter årlig.

– Vi ser at jentene som oppsøker oss, kvier seg for anmelde. I mediene leser man om de høye henleggelsestallene for voldtektssaker, og mange tenker at de ikke orker å gå gjennom den prosessen hvis saken blir henlagt. De er også redd for å ikke bli trodd, sier Lomsdalen.

En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viste at 15 prosent selv anmelder overgrepet de var utsatt for.