– Savnet etter Jon Erik er stort, og det er ufattelig tungt å gå videre, leste bistandsadvokat Brit Kjelleberg på vegne av Jon Erik Isachsens etterlatte.

Isachsen satt sammen med Kåre Hesvik og andre venner utenfor Per på Hjørnet for å feire pride da Zaniar Matapour begynte å skyte. De to kameratene var blant de første som ble truffet.

Familiefaren fylte 54 år fire dager før han ble drept. Han var både pappa og stefar.

– Min store kjærlighet, min ektefelle og beste venn gjennom nesten 30 år, leste Kjelleberg.