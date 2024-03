– Riksrevisjonens undersøkelse viser at sykehusene jobber lite systematisk med å identifisere risiko som kan true om viktige helsepolitiske mål blir nådd, skriver revisjonen i en pressemelding.

De legger til at sykehusene ikke dokumenterer at tiltak de iverksetter for å motvirke slik risiko blir fulgt opp. Riksrevisjonen nevner blant annet psykisk helsevern, variasjon mellom sykehus og samhandling mellom kommuner og sykehus som områder som sykehusene kan prioritere til risikostyring.

– Det er kjent at sykehusene for eksempel sliter med å gi psykisk syke oppfølgingen de trenger. Denne utfordringen burde derfor vært løftet fram som prioritert risiko som ledelsen og styret har særskilt oppmerksomhet mot. Under halvparten av sykehusene har imidlertid gjort dette. Å være bevisst egne utfordringer og styre deretter, er nøkkelen til forbedring, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen viser at noen sykehus jobber godt, og at andre sykehus bør lære av disse.