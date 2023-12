I løpet av 2023 har antall medlemmer i Palestinakomiteen i Norge gått fra 5183 til 9475 medlemmer. Det er en økning på 82 prosent.

– Dette viser nordmenns voldsomme engasjementet for palestinernes sak, og er et lyspunkt i en ellers svært tung tid, sier leder i Palestinakomiteen, Line Khateeb i en pressemelding.

Lederen trekker også fram oppmøtet på markeringer og demonstrasjoner som et tydelig tegn på folks engasjement.

– Tusener på tusener har samlet seg i fredelige demonstrasjoner rundt omkring i landet. Vi opplever også at flere ønsker å støtte vårt arbeid, noe som er svært viktig for en organisasjon som ikke mottar statsstøtte og er avhengig av medlemskontingent og donasjoner for å fortsette arbeidet, sier Khateeb.