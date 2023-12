Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) skriver til NRK at regjeringen har utformet tiltakspakken uten noen form for kontakt med Sametinget. Hun mener gjennomføringen av tiltakene er konsultasjonspliktige.

– Men også beslutningen om hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke reindrifta må det konsulteres om, skriver Muotka.

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Muotka mener at mange av tiltakene hver for seg er positive, men savner tiltak for distriktene.

– Det er kun ett tiltak om distriktene, og ingen som skal styrke Sametingets kapasitet til å være i prosesser.