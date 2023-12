– Vi er helt i innledningsfasen av etterforskningen, opplyser politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergensavisen.

Den siktede skal fremstilles for varetektsfengsling torsdag. Han ble pågrepet i området rundt Bergen tirsdag ettermiddag. Han er siktet for voldtekt av barn under 14 år, skriver avisen.

Skaar kan ikke si noe om mannen har tidligere straffesaker på seg. Avisen har foreløpig ikke fått opplyst hvem som er forsvarer.