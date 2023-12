– Dagens angrep understreker ytterligere alvoret i situasjonen, uttaler direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til NTB.

Mandag ble et norskeid skip truffet i et angrep i Rødehavet. Angrepet kom fra houthi-kontrollert område i Jemen, ifølge USA.

– Skipsfarten er en uskyldig tredjepart, og angrepene skjer i en av verdens viktigste ferdselsårer for sivil skipsfart. Norge har til enhver tid om lag 40 norsktilknyttede skip i dette området, sier Solberg.

Tirsdag møter de UD for å drøfte situasjonen.

– Vi forventer at både norske og internasjonale myndigheter så raskt som mulig samler seg til felles løsninger for å sikre trygg ferdsel for sivile skip gjennom Rødehavet.