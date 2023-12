Foruten at vintersolverv slår til tidlig fredag morgen og det dermed blir lysere og lysere for hver dag som går, er markeringen ved Nasjonalteateret i Oslo torsdag morgen også viet et helt annet tema, nemlig ensomhet.

Norges Røde Kors legger nemlig fram en ny spørreundersøkelse som ensomhet på denne dagen. I undersøkelsen kommer det blant annet fram at nesten hver fjerde nordmann sier at de er ensomme for tiden (22 prosent).

Ensomhetstallene holder seg dessverre stabilt høye og rammer bredt, men det er de yngste under 30 år som i størst grad sier at de kjenner på ensomhet.

Én av fem i undersøkelsen sier at de føler seg mer ensomme rundt høytider enn ellers, og bare halvparten av oss sier at man gleder seg til jul. Blant de som gruer seg til jul, sier 72 prosent at de føler seg ensomme for tiden.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Røde Kors.