Bakgrunnen for invitasjonen var den pågående streiken i Sverige der Tesla-ansatte streiker i protest mot at selskapet nekter dem tariffavtale.

Fellesforbundet har kritisert selskapets norske gren for å hindre fagorganisering, og Eggum inviterte derfor til et møte med Teslas norgessjef Alex Tangen, skriver Klassekampen.

Men Tesla i Norge ser ingen grunn til noe møte med Fellesforbundet. I en epost til forbundet skriver Tesla at de ikke ser noe grunnlag for et slikt møte.

«Som vi nylig har kommunisert offentlig, står alle våre medarbeidere i Norge fritt til å selv velge om de ønsker å organisere seg eller ikke. Utover dette har vi ikke mer å tilføye. Vi ser derfor ikke at det er noe grunnlag for et møte som dere inviterer til», heter det i eposten.

Forbundsleder Jørn Eggum er skuffet over svaret, og sier til avisen at forbundet vil fortsette å jobbe for å få Tesla-ansatte til å organisere seg.

Klassekampen har prøvd å kontakte Tangen for ytterligere kommentarer, men uten hell.