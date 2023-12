– Pandemien er noe av det mest dramatiske som har truffet folk i Norge i moderne tid. Da vil det være merkelig om ikke Stortinget også skulle gå gjennom hvordan den ble håndtert av myndighetene i Norge, sier SVs Audun Lysbakken til NRK.

Han viser til at det ble innført «veldig inngripende tiltak», som isolasjon, skolestenging og regler for hvor mange personer du kunne ha på besøk, og mener det er viktig at Stortinget diskuterer håndteringen.

– Vi ønsker en god diskusjon om faktisk i hvilken grad politikere skal kunne gripe inn i hverdagen til folk, sier Venstres Grunde Almeland.

Komitéleder Peter Frølich fra Høyre avviser ikke en gransking i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Kommer det til Stortinget, er kontrollkomiteen en naturlig komité, ja, sier han.

Håndteringen av koronautbruddet har vært gransket av en egen kommisjon som har levert to utredninger. Et uavhengig utvalg har også levert en rapport om myndighetenes håndtering.

Justisdepartementet jobber nå også med en gjennomgang av myndighetenes håndtering, og det er denne rapporten som de to stortingsrepresentantene ønsker skal behandles i Stortingets kontrollkomité.