Lars Christian Aamodt er blitt utpekt til midlertidig sjef for NSM, etter at Sofie Nystrøm gikk på dagen 8. september.

I 2021 ledet han en flytteprosess til det KLP-eide kontorbygget Lysaker Torg 45, skriver NRK.

Ifølge en oversikt Forsvarsbygg har utarbeidet for NRK, ble det inngått 3 ulike leieavtaler med «finansiering av tilpasningsarbeider gjennom leien» i perioden Aamodt var sjef for FLO.

– Vi flyttet til Lysaker og jeg var sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, og vi leide det lokalet. Men detaljer i det kontraktuelle kan jeg ikke kommentere på, sier Aamodt.

På spørsmål om han husker hvor mye penger FLO lånte, svarer han:

– Nei, det er veldig lenge siden, sier han.

– Tenker du at det kan bli et problem for deg, at du har hatt befatning med den type leieavtaler som nå granskes?

– Jeg tror ikke det. Men jeg vil også tro at når utvalget leverer sin vurdering, så ser de på den konkrete saken men også gjør en mer generell betraktning rundt leie av sivile bygg og anlegg. Og da vil sikkert det andre statlige etater har gjort bli gjenstand for revisjon, sier Aamodt.