– For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2022 til 2023 var 5,3 prosent. Lønnstakere med en slik årslønn og lønnsvekst har fått en nedgang i reallønn etter skatt på 0,4 prosent fra 2022 til 2023, skriver TBU i sin foreløpige rapport.

For de ulike gruppene var utviklingen slik i fjor:

* Industriarbeidere endte med en flat utvikling og hadde 0,0 prosent endring i reallønn, mens industrifunksjonærer fikk en reallønnsnedgang på 1,4 prosent.

* Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel fikk svekket kjøpekraften med 0,9 prosent, og for ansatte i finanstjenester var nedgangen på 1,1 prosent.

* I offentlig sektor gikk reallønnen noe opp. Statsansatte fikk en reallønnsvekst på 0,4 prosent, mens veksten var på 0,5 prosent for kommuneansatte.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.