Tallene for forrige gjødselsesong viser salg på rett over 116.000 tonn målt i form av såkalt hovednæringsstoff i gjødselen, skriver Nationen.

Sesongen som gjødselsalg måles i varer fra 1. juli til 30. juni.

Det er et fall på 15,5 prosent fra året før. Dermed er salget av gjødsel på sitt laveste siden 1961–1962. Et annet prissjokk under finanskrisen førte også til et kraftig fall i salget, men salget denne sesongen var faktisk enda lavere.

Grunnene til at gjødsel har blitt langt dyrere er kraftig prisøkning på energi, og sentrale råvarer til gjødselen.