14 kvinner og 26 menn er drept i løpet av de siste 33 årene, uten at noen har blitt dømt for drapene, melder P4.

Oslo politidistrikt topper statistikken med 13 uoppklarte drap, etterfulgt av Sør-Øst med 11 drapssaker som ikke er løst.

– 40 uoppklarte drap er 40 for mye, sett fra et politifaglig perspektiv, sier leder for voldsseksjonen i Kripos, Sigurd Andreas Moe, til radiokanalen.

Han sier at det er vanskelige saker de står overfor.

De uoppklarte sakene er både kjente og mindre kjente drapssaker. Blant annet drapet på Birgitte Tengs i 1995, der to personer har vært dømt, men senere blitt frikjent.

Den saken og flere gamle saker har havnet hos Kripos' Cold Case-gruppe. Status for de ulike sakene varierer. Moe sier at noen saker er fortsatt under etterforskning, mens andre er henlagt. Enkelte saker gjenåpnes hvis det kommer ny informasjon.