Resultatet endte på 2,18 dollar per aksje. Analytikere hadde på forhånd ventet et resultat på 2,10 dollar per aksje.

Det var også ventet en omsetning på 117,9 milliarder dollar, noe som betyr at Apple slo markedets forventninger med omtrent 2 milliarder dollar.

Selskapets iPhone-salg var på 69,7 milliarder dollar i perioden mellom oktober og desember, en økning fra samme kvartal året før.