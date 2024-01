– Selvskading er et vanskelig tema, og det er viktig at de frivillige møter barna uten fordommer, sier leder Nelli Kongshaug for Kors på halsen.

Samtaletilbudet er åpent hele året, og man kan ringe på telefon 800 33 321 alle hverdager fra 14–22 eller via nettsiden www.korspåhalsen.no alle dager fra 14–22.

I løpet av fjoråret kom det inn totalt over 25.000 henvendelser. Selvmord er temaet flest tar kontakt om, ifølge Kongshaug.

Det var i fjor også en stor økning i temaer som handler om barnevern, mobbing, sjalusi, og festing. Forelskelse og kropp var også gjengangere.

I løpet av fjoråret var det barn helt ned i 6-årsalderen som tok kontakt. Snittalderen var 16 år.