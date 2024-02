Det var en spent stemning i kategorien «Årets Beauty», hvor Emma Ellingsen, Eveline Karlsen, Julie Fiala, Leah Isadora Behn og Tim Kristian konkurrerte om den gjeve prisen.

Et av spenningsmomentene var om Leah Isadora Behn (18) ville vinne pris for tredje år på rad. Datteren til prinsesse Märtha Louise og nå avdøde Ari Behn, har vunnet prisen to ganger på rad.

Men den gang ei. I år ble det pris til en nykommer.

Den unge influenseren Julie Fiala (16) er stor på både Instagram og Tiktok, hvor hun har over 100.000 følgere. Her forteller hun om livet og snakker om sine utfordringer i hverdagen.

Fiala er en nykommer på Vixen. I 2022 var den unge influenseren ikke engang invitert, skriver TV 2. 16-åringen er også nominert i den gjeve kategorien «Folkets favoritt».

Fredag kveld er Norges influenserbransje samlet til Vixen Influencer Awards på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Finalister fra hele landet kjemper om prisene i de totalt 17 kategoriene.

Årets prisutdeling har satt ny rekord med over 33.000 nominerte.

Så langt har Vixen Awards 2023 delt ut to priser. Influenser Nina Sandbech vant i den første kategorien «Mote».