Ledighetstallene ble lagt fram av det britiske statistikkbyrået ONS, som påpeker at veksten i den britiske arbeidsledigheten har avtatt det siste året.

– I samme periode har andelen personer som verken jobber eller søker arbeid, økt. Det er nå historisk mange som sier at de er langtidssyke, sier ONS-direktør for økonomisk statistikk, Liz McKeown.

Gjennomsnittlig inntektsvekst i Storbritannia avtok til 6,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser ONS-tallene.

Finansminister Jeremy Hunt er glad for at reallønningene er i vekst for sjette måned på rad, og at arbeidsledigheten fremdeles er lav. Han sier imidlertid at de ikke er i mål helt ennå.

– Skattekuttene våre er en del av en plan for å få folk tilbake i jobb slik at vi kan få vekst i økonomien, og den planen må vi holde oss til, sier han.