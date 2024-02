En Scania lastebil og en Mercedes-Benz stasjonsvogn ble før jul i fjor overført til den nå drapssiktede kvinnen i 40-årene, skriver avisen.Hamar Arbeiderblad meldte om det samme tidligere onsdag.

Overføringene skjedde i samme tidsrom som det ble åpnet konkursbegjæring mot et anleggsselskap som tilhørte den savnede 37-åringen.

Mannen har ikke latt høre fra seg siden nyttårsaften, men det er funnet levninger av et menneske på gården til kvinnen. Politiet venter fremdeles på svar fra prøver tatt av disse.

Kvinnen har eid gården i flere år, men selskapet hennes gikk konkurs for noen år siden. Politiet opplyser at de nå gjennomgår økonomien til de to.

– Jeg regner med at politiet etterforsker denne saken bredt og at økonomi også er et viktig tema her, sier bistandsadvokat Heidi Ysen til avisen.

Også kvinnens advokat, Jens-Henrik Lien, sier at det er naturlig at politiet etterforsker saken bredt.