Det er samme straff som mannen fikk i tingretten, men mannen ble nå dømt etter en mildere straffebestemmelse, skriver VG.

Lagmannsretten kom nemlig til at frihetsberøvelsen ikke var grov – fordi den verken var langvarig eller påførte fornærmede ualminnelige lidelser.

To av dem deltok i bortføringen fra gården i Tolga, ble i tingretten dømt til fengsel i to år og i to år og tre måneder. Både påtalemyndigheten og de to mennene anket. Mannen som ble dømt til to års fengsel, en 26-åring, anket imidlertid for sent.

Det var natt til 2. januar i 2022 at to menn tok seg inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

Den da 21 år gamle mannen ble kidnappet og tatt med fra stedet i en leiebil. Rundt ett døgn senere dukket 21-åringen opp på et tog på Gardermoen.

En tredje mann ble frikjent i saken, mens hovedmannen bak kidnappingen trakk anken sin på epost til aktor kvelden før ankesaken begynte.