– Jeg har aldri opplevd lignende før. Vi har stoppet all utkjøring og innhenting av varer fra terminalen. Vi har ingenting å gjøre på veien med våre store biler, sier Øistein Bergstøl til Fædrelandsvennen.

Han er distriktssjef for Posten og Brings logistikksenter i Sørlandsparken Øst. Normalt sendes det tusenvis av pakker gjennom terminalen, før de fraktes ut til mottakere i øst og vest.

Mandag kveld ble det mål 1,1 meter utenfor terminalen, noe som får konsekvenser for postleveringen over hele Sørlandet.

– Snøen ligger veldig ulagelig til. Vi har ryddet snø i hele natt, og nå vet vi ikke hvor vi skal gjøre av snøen, sier Bergstøl.

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Bring Posten bekrefter også overfor E24 at det er for dårlig vær til å levere post i Vestfold og Agder tirsdag.

– Det er krevende for våre medarbeidere bare å operere på terminalområdet. Veiforholdene er så dårlige at hovedregelen i dag er at vi ikke får levert post fra Vestfold og nedover til og med Agder, sier han.