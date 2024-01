I den skal havarikommisjonen kartlegge møteulykker med buss over en lengre tidsperiode og sette disse i sammenheng, skriver de i en pressemelding.

2 til 3 prosent av dem som omkommer i trafikken, er involvert i ulykker med buss, ifølge SHK. Derfor mener havarikommisjonen at det er behov for større kunnskap om utfordringene rundt kollisjonssikkerheten i buss.

Hovedtemaene for undersøkelsen blir å kartlegge de tekniske hendelsesforløpene i møteulykker med buss og andre kjøretøygrupper, over en lengre tidsperiode for å få en større forståelse hvorfor ulykkene fikk det utfallet de gjorde.