– Vi fortsetter der vi slapp på lørdag, sier innsatsleder Bernt Aamodt i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ber de som bor i nærområdet om å lete i garasjer og boder.

– Det har kommet mye snø den siste tiden, og det kan derfor være lurt at man også fjerner snø som kan ha dekket til aktuelle områder, sier Aamodt.

Mannen ble funnet død på en adresse i Stavern tirsdag. Politiet har siden sagt at grunnlaget for å mistenke kvinnen er svekket, men uten å frafalle siktelsen.

Politiet skriver videre at et funn som ble gjort lørdag, viste seg ikke å være relevante for saken.

Tips i saken kan meldes til politiet på nummeret 476 96 500.