Det var NRK , som er til stede med reporter i Pakistan, som først meldte om saken.

– Bhatti motsetter seg utlevering til Norge og hevder han ikke har noen rolle i saken som gir grunnlag for en utlevering, opplyser hans norske advokater, John Christian Elden og Farid Bouras i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

De opplyser at avgjørelsen vil ankes. Bhatti blir i mellomtiden sittende i varetekt i påvente av ankebehandlingen. Anken ventes behandlet før sommeren, skriver de videre.

– Dersom spørsmålet blir anket inn for pakistansk Høyesterett, vil en endelig avgjørelse i spørsmålet om utlevering til Norge først kunne foreligge om et drøyt år, skriver forsvarerne.

Forsvarerne sier Bhatti fremdeles er villig til å forklare seg for norsk politi. Advokat Bouras vil i nærmeste framtid reise til Pakistan for å bistå Bhatti i et eventuelt avhør med norsk politi.

Utsatt flere ganger

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med terrorangrepet 25. juni i 2022. Han har sittet i fengsel i Pakistan siden han ble pågrepet i landet i september 2022.

Bhatti ble siktet i januar i fjor, og siden da har spørsmålet om utlevering til Norge forblitt ubesvart. Gjennom høsten har rettsmøtene blitt utsatt en rekke ganger, senest i slutten av desember.

Bhatti er en av tre personer som er siktet i saken. I tillegg er gjerningsmannen Zaniar Matapour tiltalt for grov terrorhandling. Alle de involverte har hele veien nektet straffskyld. Matapour har i tillegg nektet å la seg avhøre.

Han må møte i en egen rettssak som starter i Oslo tingrett 11. mars. Den skal vare i over to måneder.

266 fornærmede

To personer ble drept utenfor utestedet Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum i angrepet 25. juni 2022. Ni andre personer ble truffet av skudd og ytterligere 25 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte.

Matapour avfyrte ifølge tiltalen i alt 18 skudd før han ble overmannet av folk som var til stede. I tillegg avfyrte han ett skudd i forbindelse med det påfølgende basketaket, ifølge tiltalen.

Antallet fornærmede etter masseskytingen er 266, hvorav flere av dem skal vitne i retten om de dramatiske minuttene.