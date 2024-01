Det viser tall fra en spørreundersøkelse InFact har gjennomført på vegne av Nettavisen. Spørsmålet blir stilt etter at Dronning Margrete II av Danmark valgte å abdisere i sin nyttårstale.

Spørsmålet til de spurte er om de mener Kong Harald bør sitte som konge så lenge han lever, eller om han bør vurdere å abdisere.

Svaret er klart, 63,5 prosent mener han bør sitte til sin død. 20,1 prosent mener han bør vurdere å abdisere, 16,4 prosent sier de ikke vet.

Undersøkelsen viser at menn er knapt over kvinner i andel som mener kongen bør bli sittende. Det er også de eldste på 65 år eller over og aldersgruppen 18–29 år som er mest positive til at kongen bør bli sittende på tronen.