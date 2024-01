Politiet i Trøndelag skriver i en pressemelding at voldshendelsen fant sted på en privat adresse på Fannrem natt til søndag.

– Hendelsen ble oppdaget av en nabo, og tre gjerningspersoner forlot åstedet. Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen, men foreløpig er ingen pågrepet i saken, skriver politiet i pressemeldingen.

De tre gjerningspersonene er menn som skal ha hatt på seg mørke klær med hetter. Den ene personen blir beskrevet som svært høy.

Ingen personer er pågrepet i saken, men politiet understreker at det ikke er noen fare for publikum for øvrig.