– Dette gjelder fra nattogene natt til onsdag til ut døgnet onsdag, skriver selskapet i en trafikkmelding i 22.30-tiden tirsdag.

Det betyr at sju avganger fra Kristiansand til Oslo og åtte fra Oslo til Kristiansand ikke går.

Årsaken er at været også skaper problemer på veiene, og det vil derfor ikke bli satt opp alternativ transport for de berørte avgangene.

– Vi kan ikke risikere å stå i en situasjon hvor vi ikke får gjennomført evakuering. Sikkerheten til våre passasjerer og ansatte går alltid først, skriver GoAhead.

Mange strekninger stengt

Været har ført til innstillinger og forsinkelser flere steder rundt Oslo og på Sørlandet tirsdag.

Arendalsbanen er fortsatt stengt mellom Nelaug og Arendal på grunn av snømengdene. Den åpner tidligst torsdag morgen.

Også Østfoldbanen mellom Ed og Kornsjø er stengt, og årsaken er en sporfeil. Det kommer en ny oppdatering ved midnatt tirsdag, varsler Bane Nor.

Forsinkelser og innstillinger

På grunn av vanskelige værforhold mellom Asker og Lillestrøm er det forsinkelser og innstillinger på denne strekningen.

I tillegg er det forsinkelser mellom Neslandsvatn og Sira på Sørlandsbanen på grunn av snøværet. Prognosene for denne strekningen er uviss.

Vestfoldbanen som ble stengt mandag, åpnet igjen for trafikk mellom Tønsberg og Holmestrand tirsdag kveld. Bane Nor skriver i en oppdatering at man likevel må regne med forsinkelser.