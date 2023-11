Kirkebrann i Sandnes

Nødetatene rykket i natt ut etter at det brant i Lura kirke i Sandnes. Til NTB forteller politiet at de fikk melding om en knust rute og at det var blitt sett flammer på innsiden. Brannmannskapene var raskt på stedet og fikk slukket brannen.

Politiet opplyser at de vil undersøke om brannen er påsatt. Bortsett fra den knuste ruten er det ikke meldt om store skader på kirken.

Beboere evakuert da låve brant i Lillestrøm

Beboere i nærheten av en låve på Sørum i Lillestrøm ble ved midnatt evakuert etter at låven begynte å brenne. Brannmannskapene fikk ved 1-tiden kontroll på brannen.

Beboerne ble bedt om å evakuere seg til Sørum skole på grunn av eksplosjonsfare, da det ble oppbevart propanbeholdere i låven. Ved 0.30-tiden kunne de evakuerte returnere til sine hjem.

EØS-støtten stuper på ny måling

Dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen, ville 50 prosent av oss sagt ja. Det er 8 prosentpoeng færre enn for ett år siden og hele 15 prosentpoeng færre enn for to år siden, ifølge en meningsmåling som ble publisert i natt.

Ifølge målingen som Sentio har gjennomført for Nationen og Klassekampen, ville 50 prosent av oss svart nei til EU, dersom det var folkeavstemning i morgen. Det er 4 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

Island: Hasteforslag om beskyttelsesmur vedtatt

Alltinget på Island har vedtatt et lovforslag for å verne viktig infrastruktur på halvøya Reykjanes, der det er frykt for et vulkanutbrudd. Forslaget fra statsminister Katrín Jakobsdóttir ble vedtatt rett før midnatt, melder kringkasteren Ruv.

– Jeg vil gi rikspolitiet fullmakt til å starte bygging av forsvarsverk for å verne kraftverket i Svartsengi i morgen, sier justisminister Guðrún Hafsteinsdóttir.

Sykehus: Fem palestinere drept på Vestbredden

Fem palestinere er drept i sammenstøt med den israelske hæren ved byen Tulkarem på den okkuperte Vestbredden, ifølge en sykehusdirektør. Mennene var i alderen 21 til 21 år, opplyser Amin Khader ved Thabet-sykehuset.

Overfor nyhetsbyrået AFP bekrefter den israelske hæren at de har utført en operasjon på den aktuelle delen av Vestbredden.

Bloomberg: Kina vil hindre fentanyl fra å nå USA

USAs president Joe Biden og hans kinesiske kollega Xi Jinping ventes i morgen å kunngjøre en avtale hvor Kina skal slå ned på produksjon og eksport av opioidet fentanyl.

Nyhetsbyrået Bloomberg melder dette og viser til kilder med kjennskap til saken. Ifølge byrået vil avtalen, hvis det blir enighet, gjøre at Kina tar grep mot selskaper for å stanse strømmen av fentanyl og råvarene som brukes for å framstille det. Som gjenytelse skal USA fjerne begrensningene landet har lagt for det kinesiske politiets kriminaltekniske institutt, melder Bloomberg. USA har hevdet at denne virksomheten er ansvarlig for brudd på menneskerettighetene.

Gaza: Flere dansker på utreiseliste

Ytterligere åtte danske statsborgere er ført opp på lista over personer som får forlate Gazastripen. Totalt 13 står nå på lista, og fire av dem er allerede ute. Ifølge kringkasteren DR kommer dette fram på en ny oversikt fra grensemyndighetene.

Det danske utenriksdepartementet har tidligere opplyst at de har ei liste på med om lag 20 personer på Gazastripen. De rundt 250 norske statsborgerne som befinner seg på Gazastripen, sto ikke på listen over utenlandske statsborgere som mandag fikk tillatelse til å dra fra Gaza og inn til Egypt.