– Søket er avsluttet. Ingen er meldt savnet eller funnet, opplyser operasjonsleder Øyvind Bakken i politiet i en melding til mediene.

Nødetatene fikk melding om snøskredet like etter klokka 12. En luftambulanse var på stedet og gjennomførte søk. Et redningshelikopter ble også sendt til stedet.

Fjellet Loftet ligger mellom Breidsæterdalen og Leirdalen i Lom kommune i Innlandet og har en høyde på 2170 meter.

– Det har gått flere snøskred i Jotunheimen de siste dagene. Det er meldt faregrad 3 – betydelig snøskredfare – for Jotunheimen for lørdag og søndag. Det bes om at de som ferdes i området, tar hensyn til varslene og er forsiktige, skriver Bakken.