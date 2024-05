Svindlerne har blitt mer profesjonelle, og folk lar seg lure. Derfor advarer Vipps nå mot en mer oppsøkende svindelmetode kalt «spoofing».

I denne metoden skjuler svindlerne seg bak et falskt telefonnummer, hvor det kan se ut som at du blir oppringt av for eksempel politiet eller Økokrim.

– Dette er en svindelmetode i kraftig vekst. Vi ser at svindlerne stadig blir mer proffe og troverdige i sin atferd. Dette er en skremmende utvikling, og dessverre er det ofte eldre mennesker som blir lurt, sier Silke Øverby, som er ansvarlig for risikostyring og compliance i Vipps.

Svindlerne prøver ofte å skape et stress hos ofrene, for å få dem til å overføre pengene et annet sted. Øverby er tydelig på at verken politiet, banken eller Vipps aldri vil be deg om å vipse pengene dine noe sted.

Over 1000 Vipps-brukere tar kontakt hver eneste måned fordi de har blitt svindlet eller utsatt for svindelforsøk, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Det er alltid leit når noen har blitt svindlet. Jeg kan ikke understreke nok at alle må være svært varsomme hvis de blir kontaktet av ukjente, eller personer som påstår å representere Vipps, banken sin eller andre selskaper, forteller Øverby.