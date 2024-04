Frist i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene og staten

Fristen for å komme til enighet i forhandling lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene og staten går ut ved midnatt. Deretter går eventuelt oppgjøret til mekling, som starter 2. mai. Meklingsfristen vil i så fall være 23. mai.

Frist for å levere skattemelding

Ved midnatt går fristen for å levere skattemelding, selvangivelsen som det tidligere het, ut for privatpersoner. Hvis du er næringsdrivende, er fristen 31. mai. Du kan søke utsettelse, men husk at det må du gjøre før fristen går ut.

Stortingsmøte om Norges støtte til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har i dag invitert de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte om Norges støtte til Ukraina. Han har varslet at regjeringen vil øke støtten. Det kan innebære en økning av totalrammen til Nansen-programmet.

Belarus' opposisjonsleder møter Støre

Opposisjonslederen i Belarus, Svjatlana Tsikhanowskaja, er på besøk i Norge og skal tirsdag møte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Kong Charles tilbake på jobb

Britenes kong Charles gjennomfører i dag sitt første oppdrag siden han fikk en kreftdiagnose og startet behandling i begynnelsen av februar. Sammen med dronning Camilla vil Charles besøke et kreftsenter og møte legespesialister og pasienter.

Første semifinale i mesterligaen for menn

I kveld er det klart for semifinale i mesterligaen i fotball. I München spiller Bayern München (Tyskland) og Real Madrid (Spania) den første av sine to semifinaler. Kampen starter klokken 21. Onsdag i neste uke møtes lagene til den andre kampen. Da har Real Madrid fordelen av hjemmebane.

Filip Ingebrigtsen og farens to elever på samme stevne

I går ble det kjent at friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling mot ett familiemedlem. Selv erkjenner han ikke straffskyld. Sønnene hans avbrøt samarbeidet med ham som trener i 2022, men hans to andre elever, mellomdistanseløperne Narve Gilje Nordås og Per Svela, fortsatte samarbeidet. Nå deltar både Filip Ingebrigtsen, Nordås og Svela i samme stevne i Huelva i Spania. Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter, de to andre 5000 meter.