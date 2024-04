Den svensk-britiske legemiddelgiganten la torsdag fram et resultat på 2,18 milliarder dollar – nesten 24 milliarder kroner – for årets tre første måneder. Det er over 20 prosent mer enn første kvartal i fjor.

– AstraZeneca hadde en svært sterk start i 2024, sier selskapets toppsjef Pascal Soriot i en uttalelse.

Inntektene fra salg av kreftmedisiner har økt med hele 26 prosent. Det skyldes blant annet at kreftmedisinene Imfinzi og Tagrisso har vist seg å være effektive mot lungekreft, ifølge Soriot.

Selskapet har i år også kjøpt det amerikanske selskapet Fusion som utvikler den neste generasjonen stråleterapi, og som er langt mer presis enn konvensjonell stråleterapi.

I fjor sikret AstraZeneca seg et resultat på 6 milliarder dollar, nesten dobbelt så stort som året før.