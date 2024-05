Frimenigheten Sentrumskirken er delvis inne på eiersiden av lokalene til ungdomsklubben Freezone, skriver Ringerikes Blad.

Ifølge kommunen opplever flere ungdommer at klubbtilbudet er et religiøst tilbud hvor ikke alle føler seg velkommen på samme vilkår. Klubben oppfyller heller ikke kravene til universell utforming.

I år får klubben 840.000 kroner i støtte. Kommunen foreslår å kutte all støtten etter neste skoleår.

– Det er helt feil å påstå at vi har en religiøs slagside. Freezone er på ingen måte et religiøst tilbud, og vi har aldri drevet misjonering eller forkynning. Det er ingen ting i innholdet på Freezone som er religiøst, sier Jørn Syversen, lederen for stiftelsen som driver klubben.