Brannen sprer seg takket være knusktørre forhold og kraftig vind. Den siste uken har skogbrannen ligget truende nær Fort McMurray i provinsen Alberta.

Tirsdag sto brannen rundt 13 kilometer fra byens sørvestlige kant. Gjennom dagen vokste brannen betraktelig og vinden kommer fra sørvest, noe som gjør at flammene nærmer seg byen. Brannmannskaper er trukket ut fra området av hensyn til sikkerheten, opplyste myndighetene i provinsen.

Brannen dekket tirsdag et område på om lag 96 kvadratkilometer.

I 2016 førte en stor skogbrann i Fort McMurray til evakuering av 90.000 innbyggere. Brannen førte til nedstenging i produksjonen av over 1 million fat olje per dag, og mange bygninger i byen gikk tapt.

Denne gang mener myndighetene at man er bedre rustet til å håndtere den pågående skogbrannen.

Fort McMurray er den canadiske oljesandindustriens hovedstad og står for en produksjon på rundt 3,3 millioner fat olje per dag, eller to tredeler av landets totale oljeproduksjon.

Canada er for tiden også rammet av en rekke andre skogbranner i Alberta og naboprovinsen British Columbia lenger vest, samt i provinsen Manitoba.