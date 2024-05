Selskapet opplyser i en pressemelding at de har lagt et svært krevende halvår bak seg, hvor de har forsøkt å få på plass en restrukturering av gjelden sammen med sine kreditorer og eiere.

Men søndag kveld konkluderte styret med at man ikke har kommet i havn med en løsning som gir tilstrekkelig forutsigbarhet fremover.

– Det er svært trist å erkjenne at dette eventyret nå er over, når vi samtidig er blitt tryggere på at forretningsmodellen vil lykkes til slutt, og vi er mer sikre på at bilabonnement vil bli en av de vesentligste eierformene i årene som kommer, sier daglig leder Petter Utengen.

Selskapet kom på banen i 2019 og har siden levert bilabonnement til over 14.000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet.