Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, skriver Yr på sine nettsider om farevarslene.

Nå har de sendt ut gult farevarsel for skogbrann for deler av Sørlandet, Østlandet, Vestland og Rogaland. Det oppfordres blant annet til ikke å bruke ild, og at man følger lokale myndigheters instruksjoner.

Det vil være lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.