– Meldingen til politiet var alvorlig. Da vi kom fram til stedet, var den fornærmede våken og bevisst, og vi kunne kommunisere med vedkommende. Det er et godt utgangspunkt, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB klokken 10.38.

– Per nå er det ingen opplysninger som tilsier at det er snakk om livstruende skader, men det er for tidlig å si helt sikkert, og kan endre seg, understreker han.

En luftambulanse har landet utenfor boligen der personen ble funnet. Det er også andre ambulanser på stedet.

Odde bekrefter at politiet har fått tips om personer som befant seg på adressen da hendelsen skjedde, og at de nå leter etter de involverte.

– Det kan ha vært flere personer til stede da hendelsen skjedde, men hvor mange som var involvert, er foreløpig uklart. Politiet kjenner til én person som har status som fornærmet og skadet, sier Odde.

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med kjønn eller alder på den skadede personen. Det er også for tidlig å si noe om en eventuell foranledning eller mulig relasjon mellom de involverte.

– Vi jobber med å finne ut av hvem som står bak hendelsen. Vi har et navn som vi jobber ut ifra, men i første omgang prioriterer vi å ta hånd om den skadede. Den skadede personen er alene på adressen nå, sier operasjonslederen.

– Vi ønsker ikke å si noe mer om hvor det har skjedd nå av taktiske hensyn ettersom vi ikke ønsker mer folk inn på området, verken mediene eller skuelystne.

Politiet meldte om hendelsen klokken 10.32 søndag formiddag. Det gjøres undersøkelser på stedet.