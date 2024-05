Om man ikke blir enige før klokka 23.59 torsdag, er streiken et faktum allerede fredag morgen. Da vil 2700 ansatte i staten gå ut i streik – noe som rammer eksamener ved universiteter og høyskoler, polititjenester, arbeidet i en rekke departementer, og flere andre tjenester.

YS, Akademikerne, Unio og LO Stat brøt forhandlingene med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 30. april, og partene har siden 2. mai meklet hos Riksmekleren.

Storstreik på universitetene

LO Stat vil i første omgang ta ut 1097 ansatte dersom det blir streik, de aller fleste fra Norsk Tjenestemannslag (NTL). Disse holder til i Oslo og er fordelt utover regjeringsapparatet, samt nærmere 550 ansatte på Universitetet i Oslo og Oslo Met. NTL slår fast at «både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket» av en streik på universitetene.

YS Stat har varslet at de tar ut 320 medlemmer fra fredag, mens Unio kun tar ut 21 medlemmer i første omgang. Det største streikeuttaket fra fredag skjer imidlertid hos Akademikerne – der går 1240 ansatte ut i streik i store deler av staten, blant annet i politiet og i flere departementer.

Et viktig stridstema i forhandlingene er hvilke tariffavtaler man skal ha i framtiden. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Kun to tidligere statsstreiker

Streiken vil imidlertid bli utvidet kraftig allerede fra mandag. Da vil Unio ta ut nærmere 1600 medlemmer, mens LO Stat har varslet staten om at til sammen 4240 medlemmer kan tas ut i streik.

Ansatte i staten går sjelden ut i streik i forbindelse med lønnsoppgjøret. Kun i 1984 og 2012 har det tidligere oppstått en slik konflikt, skriver FriFagbevegelse.

Også i Oslo kommune er det fare for streik. Hovedstaden er et separat tariffområde fra det vanlige kommuneoppgjøret, der man kom i mål 1. mai. LO og Fagforbundet har opplyst at de vil ta ut over 1800 medlemmer i Oslo kommune i første omgang, mens YS og Unio tar ut et mindre antall medlemmer i første omgang. Akademikerne avventer utviklingen før de eventuelt tar ut medlemmer i streik i Oslo.