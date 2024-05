– Det er tatt ut totalt 371 personer ved Oslo politidistriktet i første og andre uttak fra Akademikerne og Unio. De streikende innehar ulike oppgaver og funksjoner i politidistriktet og uttaket omfatter jurister, politibetjenter og sivilt ansatte. Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Oslo-politiet opplyser til NTB at de som har bestilt time for å få nytt pass, kan møte opp til avtalt tid.

Per fredag formiddag går det som normalt på passkontoret i Oslo politidistrikt, opplyser Oslo-politiet, som legger til at det kan bli litt lenger saksbehandling på enkelte søknader.

Politiet skriver videre i pressemeldingen at de i enkelte situasjoner kan be om at ansatte gis dispensasjon til å jobbe under streiken.

– Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig, heter det i pressemeldingen.

Det begrunner de med at de er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser, selv i en arbeidskonflikt.

De opplyser videre at kommunikasjonsstaben kommer til å bli kraftig redusert.