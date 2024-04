Limi sitter som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Akershus og er klar for å stille for en ny periode ved stortingsvalget neste år. Han ble valgt inn første gang i 2013.

– Jeg har fått henvendelse fra nominasjonskomiteen, og jeg har svart ja, sier Limi til NTB.

Limi ble i fjor valgt til første nestleder i partiet. Han er også Frps parlamentariske nestleder og finanspolitisk talsperson.