Ektemannen ble pågrepet og siktet for å ha drept henne. Tiltalen ble senere frafalt fordi dødsårsaken ikke kunne fastslås, men familien anla sivilt søksmål og krevde oppreisningserstatning, skriver Bergens Tidende.

Retten må ta i betraktning at naturlige dødsårsaker også er mulig, heter det blant annet i konklusjonen fra Hordaland tingrett.

– Familien er sjokkert. Jeg synes bevisvurderingen er svært spesiell, sier bistandsadvokat Harald Grape, som representerer avdødes familie.

Retten legger ifølge avisa til grunn at ektemannen hadde motiv for å forårsake hennes død, og at han hadde mulighet til å drepe. Tingretten kom likevel til at saksøkerne ikke har ført bevis som gjør at det er klar sannsynlighetsovervekt for at ektemannen drepte sin kone.

Saken ble henlagt av Riksadvokaten i 2019. Kort etter varslet avdødes familie sivilt søksmål mot ektemannen.

Avdødes søster og foreldre reagerte sterkt på henleggelsen, sa Grape til Bergensavisen den gang.