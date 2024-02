Ekstremværet stanset leteaksjonen og gjør også at politiet er bekymret for at noe skal skje med mannen. Han har demens og er meldt savnet av kona onsdag kveld.

– Det er klart at været skaper bekymring. Vi skulle helst ha vært ute og lett, men det ble vurdert som at det er for farlig for dem som var involvert, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i politiet til NTB.

Mannen blir beskrevet som grå i håret, cirka 1,75 meter høy og med blå boblejakke og blå bukser. Politiet ber folk som eventuelt ser ham, om å ta kontakt med ham.

– Vi skal gjenoppta søket så fort vinden løyer, sier Gaasvik.